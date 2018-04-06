За кражу трех бутылок коньяка, кроссовок и ноутбука вологжане отправились в тюрьму 

Два молодых жителя Вологды предстали перед судом за то, что избили и ограбили подростка. Как сообщает областной Следственный комитет, ЧП произошло в марте прошлого года.
Два брата, 22 и 17 лет, вломились в квартиру к знакомому подростку. По их словам, 17-летний юноша был им должен. Они избили хозяина квартиры, после чего унесли все приглянувшиеся вещи. Среди них оказались ноутбук, телефон, кроссовки и три бутылки коньяка. Общая сумма ущерба составила 12,5 тысячи рублей. Решив обезопасить себя от ответственности, налетчики заставили потерпевшего на диктофон записать сообщение, что эти вещи он передал им в счет погашения долга.
В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала о случившемся и написала заявление. Налетчиков нашли быстро. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». В итоге старший из братьев проведет 3,5 года в колонии общего режима. Младший из грабителей отделался двумя годами условного срока.