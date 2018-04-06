СК изъял документы в МЧС и контролирующих органах в рамках дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах", — сообщила Петренко. «В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителям контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников», — добавила представитель СК РФ.

По словам Петренко, сейчас проводят активную работу по исследованию изъятых документов, детально изучают процесс организации противопожарной безопасности, анализируют должностные инструкции лиц, на которых возложили обязанности по ее обеспечению. Для установления причин и условий, приведших к трагедии, проводят пожарно-технические, судебные, строительные, ситуационные и другие необходимые экспертизы.

Также идет расследование уголовного дела по четырем статьям УК РФ — ст. 109, 219, 285, 238 ("Причинение смерти по неосторожности", «Нарушение требований пожарной безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Обвинение по различным статьям УК РФ предъявили семи фигурантам. Кроме того, деятельность отдельных чиновников проверяют на предмет коррупционной составляющей. «Следствие проводится максимально открыто, и Следственный комитет намерен на постоянной основе информировать о ходе и результатах расследования», — добавила Петренко.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что министерство тесно сотрудничает со Следственным комитетом и другими ведомствами в расследовании причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Пучков отметил, что МЧС заинтересовано в установлении причин трагедии, виновных, а также принятии комплекса мер по предотвращению подобной трагедии.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.