В Красноярском крае полицейские направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в ложном доносе и мошенничестве

В конце прошлого года в дежурную часть полиции обратился 34-летний мужчина с заявлением о хищении у него автомобиля марки «Шевроле», припаркованного во дворе жилого микрорайона. Сумма причиненного ущерба составила более 800 тысяч рублей.

В ходе доследственной проверки полицейские установили, что изложенная мужчиной информация не соответствует действительности, несмотря на то, что при оформлении заявления потерпевший был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что похищенный автомобиль был застрахован и потерпевший в целях незаконного получения страховки, в размере около 920 тысяч рублей, за угнанное транспортное средство, спрятал машину в специально приобретенный гаражный бокс, после чего в полицию сообщил заведомо ложные сведения.

Следователями МО МВД России «Ачинский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», а также по части 1 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере страхования».

В ближайшее время меру ответственности обвиняемому определит суд.