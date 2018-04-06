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В Севастополе педофила приговорили к 19 годам колонии
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В Севастополе педофила приговорили к 19 годам колонии 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Севастополе к 19 годам колонии строго режима приговорили мужчину, развращавшего маленьких девочек, сообщает Следственный комитет РФ в пятницу.
Злоумышленник действовал в городе с 2005 года. Его жертвами стали 16 девочек в возрасте от 8 до 11 лет. Мужчина выслеживал детей, возвращавшихся одних после школы домой, на остановках, заходил с ними в подъезд, стучался в квартиру. Если родителей не было дома, он представлялся врачом и заходил в дом. Затем под предлогом медосмотра он «совершал иные действия сексуального характера», сообщает СК.
Его поймали после того, как в полицию обратилась мать одной девочки. Следователи получили доступ к видеокамерам и засекли человека с характерной танцующей походкой.
В ходе расследования дела под оперативным названием «Доктор Айболит» установлено 22 эпизода преступной деятельности обвиняемого, пострадавшими признаны 23 человека. В число эпизодов входят факты насильственных действий сексуального характера в отношении 16 детей, а также незаконного проникновения в квартиру.
"Приговором суда 47-летний Евгений Янко признан виновным в серии преступлений в отношении несовершеннолетних и приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года", — говорится в сообщении в Youtube-канале ведомства.
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