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Растлевавший детей «Доктор Айболит» получил 19 лет
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Растлевавший детей «Доктор Айболит» получил 19 лет 

Вести.Ru 34 минуты назад
В Севастополе суд приговорил местного жителя Евгения Янко к 19 годам лишения свободы за растление детей. Злоумышленник выслеживал детей, которые возвращались домой из школы в одиночестве, заходил за ними в подъезд, представлялся врачом и, если родителей не было дома заходил в квартиру. А затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера, сообщает "Интерфакс".
Уголовное дело получило оперативное название «Доктор Айболит». Преступник действовалс 2005 года, следствие установило 22 эпизода в отношении 23 пострадавших.
Мужчина был тихим и неприметным, подрабатывал дома разработкой сайтов. Теперь же его поместят на 19 лет в колонию строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 2 года.
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