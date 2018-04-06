В Оренбурге ОМОН задержал более 30 человек за незаконный оборот оружия

Информация о то, что в одном из кафе Оренбурга находятся лица, имеющие при себе оружие, поступила сотрудникам уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» накануне, 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудниками уголовного розыска Оренбурга при поддержке ОМОНа Росгвардии были задержаны более 30 человек. Возраст задержанных составляет от 21 до 60 лет.

«При досмотре задержанных лиц сотрудниками полиции было изъято около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, которое грозит задержанным — лишение свободы на срок до четырех лет.

Еще в отношении двух лиц составлены протоколы об административном правонарушении по статье «незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения».