По делу о незаконном обороте оружия в Оренбурге задержаны более 30 человек

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» задержали более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет за незаконное ношение оружия. В рамках подготовительного этапа ОПМ «Арсенал» поступила информация о том, что в одном из кафе города Оренбурга находятся люди, имеющие при себе оружие. В результате операции сотрудников уголовного розыска и сотрудников ОМОН Росгвардии было изъято около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны. Возбуждены уголовные дела по статье 222 Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы на срок до 4 лет. Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников озвучил число лиц, которые причастны к международному терроризму из международного банка данных ФСБ.