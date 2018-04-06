Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено по инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры

Коптевская межрайонная прокуратура после обращения работника ООО «Гипрокоммундортранс» проверила соблюдения конституционных прав граждан на своевременную выплату заработной платы.

«В ходе проверки установлено, что перед работником имелась задолженность по заработной плате с января по март 2017 года в размере свыше 78 тысяч рублей. В нарушении норм трудового законодательства окончательный расчет с сотрудником в день увольнения произведен не был», — сообщается на официальном сайте столичной Прокуратуры.