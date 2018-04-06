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Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено по инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры
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Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбуждено по инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры 

Управа района Коптево города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Коптевская межрайонная прокуратура после обращения работника ООО «Гипрокоммундортранс» проверила соблюдения конституционных прав граждан на своевременную выплату заработной платы.
«В ходе проверки установлено, что перед работником имелась задолженность по заработной плате с января по март 2017 года в размере свыше 78 тысяч рублей. В нарушении норм трудового законодательства окончательный расчет с сотрудником в день увольнения произведен не был», — сообщается на официальном сайте столичной Прокуратуры.
Межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам Коптевским МСО СУ по САО ГСУ СК России по столице возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев. (ео)
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