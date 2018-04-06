В Приморье за первый квартал 2018 года привлекли к уголовной ответственности более тысячи граждан

В 2017 году расследовано 5,5 тыс. уголовных дел.

Сегодня в зале коллегий УМВД России по Приморскому краю чествовали сотрудников и ветеранов следствия — одной из ведущих служб в системе МВД. Уже 55 лет следователи с честью и достоинством выполняют свой долг, успешно расследуя уголовные дела, объединяя усилия всех служб полиции, обеспечивая один из основных принципов деятельности правоохранительных органов — неотвратимость наказания.

Профессионализм и эффективное взаимодействие с уголовным розыском, экспертными подразделениями, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции позволило в 2017 году завершить расследование около 5,5 тысяч уголовных дел и привлечь ответственности 6220 граждан, причастных к совершению преступлений. В суд направлены 29 уголовных дел в отношении организованных групп, на счету которых в общей сложности 182 эпизода преступной деятельности.

Так, благодаря профессионализму приморских следователей удалось привлечь к ответственности 10 членов организованной преступной группы, занимавшихся хищением денежных средств у иногородних граждан, приобретавших автомашины на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке . Участники группы, представлялись своим жертвам работниками администрации авторынка, предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях. Потенциальному покупателю предлагалось приобрести карту, дающую право на скидки и другие льготы при покупке автомашины. Остальные члены группы, выполняя роли других покупателей, создавали искусственный спрос на получение скидочной карты. Вовлеченные в стихийные торги потерпевшие всегда проигрывали, так как второй участник группы вносил большую сумму, чем добросовестный приобретатель. Завладев денежными средствами потерпевшего, злоумышленники скрывались. Действуя подобным образом, члены группы совершили 22 преступления. Участники преступной группы предстали перед судом и осуждены к реальному лишению свободы.

На счету следователей Управления МВД России по Приморскому краю расследование громких уголовных дел государственного значения, а также многоэпизодных уголовных дел и дел с особо квалифицированными составами преступления. Наработана практика расследования преступлений о рейдерских захватах, мошенничествах, присвоениях чужого имущества, незаконном предпринимательстве, легализации преступно нажитых доходов, нарушении авторских и смежных прав, незаконном обороте дериватов животных, занесенных в Красную книгу. Только за первые три месяца 2018 года направлено в суд более тысячи уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 1,2 тысячи граждан, совершивших преступления.