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СК в Татарстане добился от фирмы погашения долгов по зарплате более чем на 30 млн рублей
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СК в Татарстане добился от фирмы погашения долгов по зарплате более чем на 30 млн рублей 

ТАСС 53 минуты назад
КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Следователи СК РФ в Республике Татарстан добились от одной из фирм погашения долга по зарплате в размере 31,8 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Республике Татарстан.
"В Высокогорском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «ИХК „Татгазинвест“ 40-летнего Марселя Ганиева, подозревавшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). По версии следствия, руководством ЗАО „ИХК „Татгазинвест“ в течение лета и осени 2017 года некоторым работникам частично не выплатили заработную плату на сумму более 31,8 млн рублей. „В ходе предварительного расследования уголовного дела руководством ЗАО „ИХК „Татгазинвест“ задолженность перед работниками предприятия полностью погашена“, — отмечается в сообщении.
По информации управления, от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. В связи с тем, что Ганиев ранее не судим, совершил преступление небольшой тяжести, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и полностью возместил ущерб, следователем принято решение о прекращении его уголовного преследования.
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