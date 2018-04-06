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Расскажут о самых громких преступлениях: ростовские полицейские открыли свою ТВ-программу
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Расскажут о самых громких преступлениях: ростовские полицейские открыли свою ТВ-программу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове полицейские будут рассказывать о громких задержаниях и резонансных преступлениях в передаче «Закон и город». В фокусе телекамер окажется и повседневная жизнь силовиков.
— Передачу будут размещать на сайте ГУ МВД по Ростовской области и транслировать по радио «ФМ-на-Дону», — сообщили в ведомстве.
В эфире выйдут эксклюзивные интервью с первыми лицами областного главка и руководителями разных подразделений. Первый выпуск «Закона и города» уже готов — в него вошли сюжеты о задержании наркодилера и о мошенниках, которые продавали БАДы.
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