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Уголовное дело возбудили из-за халатности при строительстве в аэропорту Самары
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Уголовное дело возбудили из-за халатности при строительстве в аэропорту Самары 

Прайм 1 час назад
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности руководства ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» при строительстве периметра в аэропорту «Курумоч», приведшей к ущербу предприятию на сумму 6 миллионов рублей, сообщает СУСК по Самарской области.
"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности руководящих должностных лиц ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в период 2016 и 2017 года должностные лица из числа руководства ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» согласовали строительство 18 тысяч 200 метров периметрового ограждения международного аэропорта «Курумоч», стоимость которого превысила 115 миллионов рублей. При этом акты выполнения работ и акты приемки работ были подписаны без их фактических проверок. Последующая проверка показала, что фактическая длина периметрового ограждения не совпадает с указанной строительной фирмой и составляет 17 тысяч 222 метра, в связи с чем ФГУП был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.
Отмечается, что преступление выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области и УТ МВД России по ПФО в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Кроме того, в адрес руководства ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.
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