Ещё
Озвучена «цена халатности» при строительстве забора аэропорта Курумоч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озвучена «цена халатности» при строительстве забора аэропорта Курумоч 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
По версии следствия, в 2016 и 2017 годах должностные лица из администрации гражданских аэропортов согласовали строительство 18,2 км ограждения аэропорта Курумоч. По документам цена работ более 115 млн рублей.
При этом никто не проверил работу, а акты выполнения и акты приемки подписали. «Последующая проверка показала, что фактическая длина периметрового ограждения не совпадает с указанной строительной фирмой и составляет около 17,2 км. Организации причинен ущерб более 6 млн рублей, — сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, -Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства „Администрации гражданских аэропортов“ готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилению ведомственного контроля за работой подчиненных».
Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие. Расследование находится на контроле руководства Следственного управления.
АиФ-Самара: последние новости
На главу ГИБДД Сергиевского района завели дело за выдачу водительских прав Сотрудник департамента образования Самары брал взятки и мошенничал Шесть членов ОПГ легализовали свыше 3,2 млн. руб., от торговли героином
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар60
Белоруссия «отделилась» от России568
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание30
«Началась война с Россией»556
Сирия подверглась ракетному обстрелу42
Видео
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение