Озвучена «цена халатности» при строительстве забора аэропорта Курумоч

По версии следствия, в 2016 и 2017 годах должностные лица из администрации гражданских аэропортов согласовали строительство 18,2 км ограждения аэропорта Курумоч. По документам цена работ более 115 млн рублей.

При этом никто не проверил работу, а акты выполнения и акты приемки подписали. «Последующая проверка показала, что фактическая длина периметрового ограждения не совпадает с указанной строительной фирмой и составляет около 17,2 км. Организации причинен ущерб более 6 млн рублей, — сообщают в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, -Чтобы не допустить повторения подобных случаев, в адрес руководства „Администрации гражданских аэропортов“ готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилению ведомственного контроля за работой подчиненных».

Сейчас по возбужденному уголовному делу ведется следствие. Расследование находится на контроле руководства Следственного управления.