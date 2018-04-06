Подполковника МВД посадили за «космическую» взятку

Приговор бывшему высокопоставленному сотруднику одного из самых засекреченных подразделений МВД , специализирующихся на расследовании дел в космической и атомной отраслях, вынес на днях Никулинский суд Москвы . 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за получение взятки в 22 миллиона рублей получил один из заместителей главы 4-го Управления МВД РФ Максим Рыбкин . Его также лишили звания подполковника, кроме того, в течение трех лет после отсидки он не сможет занимать должности в государственных органах.

Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году Рыбкин, пользуясь своим служебным положением, узнал, что в производстве находится уголовное дело о хищении бюджетных средств через одну из коммерческих компаний. Рыбкин не растерялся и предложил коммерсантам содействие в закрытии дела. За «крышевание» он запросил 22 миллиона рублей. Сделка была заключена. Получив денежное вознаграждение, Рыбкин большую часть взятки потратил на приобретение квартиры в Москве. Однако со своей стороны обещание сдержать он так и не смог — уголовному делу все же был дан ход.

В итоге подполковник смог вернуть «заказчику» только 10 миллионов рублей. Остальные обещал возместить позже. При этом полицейский написал расписку, которая и стала основанием для возбуждения уголовного дела уже в отношении самого Рыбкина. А все потому, что разочарованные в качестве «услуг» полицейского коммерсанты обратились с распиской в ФСБ . В дальнейшем все встречи и переговоры между Рыбкиным и «заказчиками» проходили под контролем чекистов.

В итоге в апреле прошлого года подполковник был задержан, а позже уволен из правоохранительной системы. В отношении его руководства была назначена служебная проверка, за которой последовал ряд громких отставок. Так, в связи с утратой доверия с должности был снят начальник 4-го Управления МВД полковник Евгений Монисов и еще двое его заместителей. Как выяснилось, Монисову и его заместителям не удалось обмануть детектор лжи.

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