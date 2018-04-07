Амурчанин поблагодарил начальника УМВД за работу подчинённых

В марте прошлого года в офис организации по выдаче микрокредитов зашёл гражданин, лицо которого была скрыто под маской. Угрожая ножом сотруднице офиса, злоумышленник забрал из кассы денежные средства и скрылся. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному адресу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Однако злоумышленник вину свою не признавал. Следователи собрали необходимые доказательства, был проведен ряд экспертиз, в результате под тяжестью неопровержимых улик мужчина дал признательные показания. В настоящий момент он осуждён.

Отдельную благодарность автор строк выражает начальнику отделения СО по расследованию преступлений против личности и групповых преступлений МО МВД России «Благовещенский» капитану юстиции Алене Иванкиной и следователю СО МО МВД России «Благовещенский» старшему лейтенанту юстиции Богдану Гулак.

«Благодаря своевременным и профессиональным действиям следователя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» Гулак Б. А. и руководителя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» Алене Иванкиной совершенное преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, … ущерб, причинённый преступлением возмещен», — пишет мужчина.