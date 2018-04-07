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Амурчанин поблагодарил начальника УМВД за работу подчинённых
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Амурчанин поблагодарил начальника УМВД за работу подчинённых 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
Фото: Калуга 24
В адрес начальника УМВД России по Амурской области генерал-майора полиции Николая Аксёнова пришло благодарственное письмо. В нём директор одной из компаний г. Благовещенска благодарит руководителя регионального ведомства за профессионализм следователей, принимавших участие в расследовании уголовного дела о разбойном нападении.
В марте прошлого года в офис организации по выдаче микрокредитов зашёл гражданин, лицо которого была скрыто под маской. Угрожая ножом сотруднице офиса, злоумышленник забрал из кассы денежные средства и скрылся. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному адресу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Однако злоумышленник вину свою не признавал. Следователи собрали необходимые доказательства, был проведен ряд экспертиз, в результате под тяжестью неопровержимых улик мужчина дал признательные показания. В настоящий момент он осуждён.
Отдельную благодарность автор строк выражает начальнику отделения СО по расследованию преступлений против личности и групповых преступлений МО МВД России «Благовещенский» капитану юстиции Алене Иванкиной и следователю СО МО МВД России «Благовещенский» старшему лейтенанту юстиции Богдану Гулак.
«Благодаря своевременным и профессиональным действиям следователя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» Гулак Б. А. и руководителя следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» Алене Иванкиной совершенное преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, … ущерб, причинённый преступлением возмещен», — пишет мужчина.
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