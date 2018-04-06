Против руководства ГУП РК «МОСТ» возбудили уголовное дело 

Сотрудники предприятия не видели свою зарплату три месяца.
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия ГУП РК «Мост»
По версии следствия, с января по март 2018 года руководство государственного унитарного предприятия Республики Карелия «МОСТ» при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату более 400 сотрудникам данной организации, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 48 миллионов рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
По материалам: ptzgovorit.ru