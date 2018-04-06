Ещё
Против руководства ГУП РК «МОСТ» возбудили уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Против руководства ГУП РК «МОСТ» возбудили уголовное дело 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сотрудники предприятия не видели свою зарплату три месяца.
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия ГУП РК «Мост»
По версии следствия, с января по март 2018 года руководство государственного унитарного предприятия Республики Карелия «МОСТ» при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату более 400 сотрудникам данной организации, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников. Сумма невыплаченной заработной платы составила не менее 48 миллионов рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Cистема фиксации нарушений ПДД начала приносить доход частному бизнесу Мужчина обокрал продуктовый магазин в центре Петрозаводска ФСБ одолел СКР: стало известно, почему закрыли дело адвоката Буданцева
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам89
Путин уволил одиннадцать генералов270
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян191
У Дурова нашли британское гражданство40
Украину «завалило» фальсификатом из Европы91
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение