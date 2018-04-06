Курская область. Глава сельсовета осужден за перевозку мяса 

Мужчина вместе с сообщником занимался контрафактом в крупном размере
На скамье подсудимых оказались 32-летний глава Малогнеушевского сельсовета и 34-летний житель Рыльска. Суд установил, что преступники 12 сентября 2016 года приобрели 5 тонн замороженной говядины на сумму более 1,2 млн рублей. Покупку они совершили на территории Украины, заранее договорившись с продавцом.
Сообщники незаконно перевезли товар через таможню, а затем возили это мясо по территории нашего региона. При этом груз не имел необходимой информации и маркировки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Курской области. В результате на территории Рыльского района злоумышленников задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области и полицейские.
Глава сельсовета приговорён к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, а его соучастник — к полутора годам со штрафом 150 тысяч рублей.