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Экс-сотруднику ГИБДД за взятки дали три с половиной года строгого режима
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Экс-сотруднику ГИБДД за взятки дали три с половиной года строгого режима 

Волга Ньюс 1 час назад
Как было установлено, Пронин, будучи в сговоре с командиром роты, с 1 апреля по 26 июля 2017 г. получил от директора ООО «СаматСтрой» 200 тыс. руб. в качестве взятки за бездействие и непривлечение к административной ответственности сотрудников фирмы, занимающихся грузоперевозками в Самаре и области.
А с 12 мая по 18 июля 2017 г. он получил от предпринимателя, занимающегося перевозкой крупногабаритной техники, 40 тыс. руб. также за попустительство.
Суд назначил экс-полицейскому три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его на два года лишили права занимать должности в органах власти. Приговор в силу не вступил.
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