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Полицейские ЮЗАО задержали подозреваемого в квартирной краже
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Полицейские ЮЗАО задержали подозреваемого в квартирной краже 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали приезжего мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи.
Как сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО, в дежурную часть ОМВД России по Академическому району поступило сообщение от 27-летней москвички, проживающей в 1-ом Черемушкинском проезде. По словам потерпевшей, вернувшись с работы домой, она обнаружила, что дверь в квартиру открыта, а из помещения пропали денежные средства и ювелирные украшения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник ходил по подъездам, звонил или стучал в двери, наблюдал за окнами, проверяя наличие жильцов в квартирах. Удостоверившись, что в выбранной квартире никого нет, он путем подбора ключей открыл дверь, после чего похитил имущество и скрылся. Денежными средствами и вещами подозреваемый распорядился на свое усмотрение.
Следственным отделением ОМВД России по Академическому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также установление, розыск и задержание его сообщника.
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