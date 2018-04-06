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Фокус с защитой: директора магнитогорского цирка, обвиняемого во взятке, из СИЗО отпустили домой
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Фокус с защитой: директора магнитогорского цирка, обвиняемого во взятке, из СИЗО отпустили домой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу, 6 апреля, челябинский областной суд изменил меру пресечения директору магнитогорского цирка Олегу Хотиму с заключения под стражу на домашний арест. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе облсуда.
— Меру пресечения суд изменил по ходатайству защиты обвиняемого, — уточнили в челябинском областном суде. — Мера пресечения будет действовать до 24 апреля.
Через две недели Олегу Хотиму вновь предстоит судебное заседание, на котором ему изберут меру пресечения.
26 января Центральный районный суд Челябинска отправил в следственный изолятор директора Магнитогорского государственного цирка Олега Хотима, задержанного при получении 150 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.
Олега Хотима и его знакомого, помогавшего провернуть «сделку», задержали 24 января. В операции участвовали бойцы СОБРа, мужчин жёстко положили лицом в снег. По версии следствия, директор магнитогорского цирка получил сначала 30 тысяч рублей на банковскую карту, а за наличными приехал в Челябинск. 180 тысяч рублей — это откат, за который с конкретным коммерсантом заключили договоры о перевозке цирковых животных на общую сумму в миллион рублей. 25 января полиция обнародовала видео задержания фигуранта дела.
Профессиональный акробат и дрессировщик Олег Хотим возглавил магнитогорский цирк в 2015 году. Считается, что за короткое время он сумел наладить хорошие отношения с властями и предприятиями города, местная труппа стала активным участником всех значимых в Магнитогорске проектов. В интернете размещена масса хороших откликов о руководителе от лица гастролирующих артистов. Они пишут о том, что директор местного цирка создаёт для них все возможные условия. В 2016 году Хотим подавал заявку на участие в конкурсе на должность главы Росгосцирка, но не прошёл отбор.
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