Фокус с защитой: директора магнитогорского цирка, обвиняемого во взятке, из СИЗО отпустили домой

В пятницу, 6 апреля, челябинский областной суд изменил меру пресечения директору магнитогорского цирка Олегу Хотиму с заключения под стражу на домашний арест. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе облсуда.

— Меру пресечения суд изменил по ходатайству защиты обвиняемого, — уточнили в челябинском областном суде. — Мера пресечения будет действовать до 24 апреля.

Через две недели Олегу Хотиму вновь предстоит судебное заседание, на котором ему изберут меру пресечения.

26 января Центральный районный суд Челябинска отправил в следственный изолятор директора Магнитогорского государственного цирка Олега Хотима, задержанного при получении 150 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере.

Олега Хотима и его знакомого, помогавшего провернуть «сделку», задержали 24 января. В операции участвовали бойцы СОБРа, мужчин жёстко положили лицом в снег. По версии следствия, директор магнитогорского цирка получил сначала 30 тысяч рублей на банковскую карту, а за наличными приехал в Челябинск. 180 тысяч рублей — это откат, за который с конкретным коммерсантом заключили договоры о перевозке цирковых животных на общую сумму в миллион рублей. 25 января полиция обнародовала видео задержания фигуранта дела.