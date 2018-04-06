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Бывшего чиновника осудят за мошенничество в Краснодарском крае
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Бывшего чиновника осудят за мошенничество в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Экс‐начальник организационного отдела администрации Новомихайловского городского поселения сфальсифицировала выплату денег в Краснодарском крае. После прокурорской проверки в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
В период с 4 марта 2014 года по 1 февраля 2017 года бывший чиновник подделала подписи руководителей территориального общественного самоуправления в Краснодарском крае. Женщина нанесла ущерб Новомихайловскому городскому поселению в размере 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Уголовное дело возбудили в отношении главы Прикубанского сельского поселения, который незаконно оформил на тещу земельный участок. Проводится расследование.
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