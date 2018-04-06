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За преступление 13-летней давности в Сокольском районе осужден иностранец
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За преступление 13-летней давности в Сокольском районе осужден иностранец 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
К 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорили уроженца Узбекистана, который убил зятя в Сокольском районе 13 лет назад. Все это время 61-летний иностранец скрывался от правосудия. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2004 года в частном доме деревни Зубенки Сокольского района Нижегородской области подсудимый избил спящего 26-летнего мужчину, который приходился ему зятем. Причиной агрессии стали обидные высказывания в адрес его дочери. От побоев потерпевший скончался по дороге в больницу.
Чтобы избежать наказания, злоумышленник уничтожил свои документы и скрывался от следствия 13 лет. Только в августе 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
Недавно было установлено, что в 1983 году на территории Узбекской Республики мужчина также совершил убийство, и в том деле имеются его отпечатки пальцев. Благодаря этому факту удалось установить личность обвиняемого.
Свою вину он не признал. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Напомним, в Богородске братьев-полицейских осудили за слив личных данных граждан в интернет.
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