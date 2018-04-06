18-летнего жителя Краснодара обвиняют в сбыте наркотиков в Адыгее

Прокуратура Майкопа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Краснодара

Органом следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«В октябре 2017 года житель Краснодара привез на территорию Майкопа синтетическое наркотическое вещество, которое разложил в тайниковые закладки по территории города, после чего был задержан сотрудниками полиции», рассказали в пресс-службе Прокуртары по Адыгее