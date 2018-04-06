Руслан Бортник: ГПУ «хоронит» дело Бубенчика

Генеральная прокуратура дело Бубенчика пытается положить под сукно и не расследовать. Такая сегодня позиция и начальника ГПУ. Хотя нам интересен не сам майдановец, а обвинения, которые против него выдвигают в части возможной эскалации конфликта между активистами и правоохранительными органами , возможных срывов мирных переговоров, договоренности в которых на самом деле были достигнуты», — выразил мнение аналитик.

Бортник также подчеркнул, что дело Бубенчика уже причинило существенный урон гособвинению, ведущему дела «Беркута» и Виктора Януковича . Обнародованные факты о народном стрелке Майдана, по мнению эксперта, ослабят позицию обвинения.

«Дело это будут «хоронить». Генпрокуратура уже заняла определенную позицию по этому вопросу. Но, я думаю, оно всплывет в следующих политических циклах — после смены власти и генерального прокурора. Не расследовать его уже будет невозможно. Хотелось бы, чтобы этого майдановца сейчас охраняли, как зеницу ока — чтобы, не дай бог, с ним ничего не случилось плохого», — подметил политолог.

3 апреля был задержан активист Евромайдана Иван Бубенчик. В тот же день он был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили.

Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).