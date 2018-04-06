Ещё
В Вырице задержали находящихся в федеральном розыске мошенников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Вырице задержали находящихся в федеральном розыске мошенников 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области задержаны мужчина и женщина, которые находятся в федеральном розыске за мошенничество.
Накануне, 5 апреля, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал в поселке 28-летнюю женщину и 27-летнего мужчину, которые находились в федеральном розыске за преступления, предусмотренные статьей 159 (мошенничество) УК РФ.
Разыскиваемых злоумышленников задержали около дома №61 на Оредежской улице. Их доставили в 103 отдел полиции.
Ivyborg.ru: последние новости
Крымского таксиста убили в поселке Свердлова Обыски по делу о взятке идут в администрации Всеволожского района В Киришах мужчину оштрафовали "за помощь другу" на 100 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам90
Путин уволил одиннадцать генералов270
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян192
У Дурова нашли британское гражданство40
Украину «завалило» фальсификатом из Европы93
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение