В Вырице задержали находящихся в федеральном розыске мошенников

Накануне, 5 апреля, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал в поселке 28-летнюю женщину и 27-летнего мужчину, которые находились в федеральном розыске за преступления, предусмотренные статьей 159 (мошенничество) УК РФ.

Разыскиваемых злоумышленников задержали около дома №61 на Оредежской улице. Их доставили в 103 отдел полиции.