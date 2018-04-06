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В Пекине мужчина приговорен к году тюрьмы за шантаж директора кладбища
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В Пекине мужчина приговорен к году тюрьмы за шантаж директора кладбища 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ — Суд Пекина в четверг приговорил одного мужчину к году тюремного заключения за кражу урны с прахом и шантаж директора кладбища.
По сообщению Народного суда района Чанпин, мужчина украл урну с прахом с территории кладбища в пекинском районе Чанпин в декабре 2015 года. Он позвонил директору кладбища и потребовал 300 тыс. юаней /47 тыс. долл. США/ в обмен на урну. Позже размер выкупа снизился до 45 тыс. юаней. В конечном итоге вымогатель был пойман полицией.
Суд признал его виновным в шантаже и вымогательстве, приговорив к тюремному заключению сроком на один год, а также к штрафу в размере 2 тыс. юаней. -0-
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