В Пекине мужчина приговорен к году тюрьмы за шантаж директора кладбища

Пекин, 6 апреля / Синьхуа / — Суд Пекина в четверг приговорил одного мужчину к году тюремного заключения за кражу урны с прахом и шантаж директора кладбища.

По сообщению Народного суда района Чанпин, мужчина украл урну с прахом с территории кладбища в пекинском районе Чанпин в декабре 2015 года. Он позвонил директору кладбища и потребовал 300 тыс. юаней /47 тыс. долл. США / в обмен на урну. Позже размер выкупа снизился до 45 тыс. юаней. В конечном итоге вымогатель был пойман полицией.

Суд признал его виновным в шантаже и вымогательстве, приговорив к тюремному заключению сроком на один год, а также к штрафу в размере 2 тыс. юаней. -0-