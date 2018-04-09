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Во Владимирской области двое полицейских осуждены за махинации с жильем пенсионеров
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Во Владимирской области двое полицейских осуждены за махинации с жильем пенсионеров 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
Городской суд Гусь-Хрустального признал бывших сотрудников местного отдела МВД Артема Савельева и Александра Булахтина виновными в махинациях с имуществом пенсионеров.
Мошеннический тандем полицейских
Суд установил, что летом 2015 года оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска ОМВД «Гусь-Хрустальный» Савельев обманом оформил доверенность на право продажи двух домов и земельных участков в поселке Мезиновский и деревне Будевичи, которые принадлежали 68-летнему пенсионеру-инвалиду. Позже полицейский оформил это имущество на свою супругу и двоюродного брата — старшего следователя отделения по расследованию преступлений против собственности этого же отдела полиции Булахтина. Нанесенный инвалиду ущерб превысил 800 тыс. рублей.
Весной 2016 года Савельев таким же способом обманул 81-летнюю пенсионерку с помощью Булахтина. В итоге сделка была оформлена, однако зарегистрировать право собственности на эту квартиру в Мезиновском стоимостью более 550 тыс. рублей подельники не сумели — экспертиза в Росреестре признала документ недействительным.
Уголовное дело против сотрудников полиции квалифицировали по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершение мошенничества и покушение на мошенничество, совершенные в крупном размере и повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение). Сразу после возбуждения уголовного дела подозреваемые были уволены из органов внутренних дел.
Для обеспечения взысканий в пользу потерпевших суд арестовал счета и наличные денежные средства фигурантов.
В результате рассмотрения дела Савельева приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей, Булахтина — к 4 годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей, сообщается на сайте Следственного комитета.
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 Ещё 4 источника 
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