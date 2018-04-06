Под Владимиром осуждены полицейские из Гусь-Хрустального, отнявшие жилье у инвалида и пенсионерки

Суд Владимирской области вынес приговор двум уже бывшим стражам порядка, которые оказались «черными риелторами». Злоумышленники, по их собственным словам, «разводили стариков» и лишали их жилья. Среди потерпевших есть и инвалид.

Бывшему оперуполномоченному отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска ОМВД «Гусь-Хрустальный» 28-летнему Артему Савельеву суд назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима . Экс-полицейский также заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей, сообщает

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Сообщник капитана полиции Савельева — бывший старший следователь отделения по расследованию преступлений против собственности того же ОМВД 41-летний Александр Булахтин приговорен к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Установлено, что в 2015 и 2016 годах оперуполномоченный полиции, «используя доверие граждан к себе как к представителю власти», путем многоступенчатых манипуляций оформлял фиктивные сделки с жильем пенсионеров. Как потом рассказывали свидетели, Савельев, не стесняясь, заявлял, что «разводил стариков».

Летом 2015 года полицейский обманным путем сумел оформить через органы местного самоуправления доверенности на право продажи двух жилых домов и земельных участков в поселке Мезиновский и деревне Будевичи Гусь-Хрустального района. Собственником этой недвижимости был 68-летний инвалид. Затем с помощью третьих лиц страж порядка завладел жильем потерпевшего, который «из-за крайне слабого зрения, а также полагая, что сотрудник полиции не может навредить его интересам, подписывал „какие-то“ документы». Право собственности на незаконно приобретенные дома и земельные участки Савельев оформил на свою супругу и двоюродного брата Булахтина.

"В результате мошеннических действий капитан полиции причинил пенсионеру с ампутированной ногой, ведущему трезвый образ жизни, ущерб в общем размере более 800 тысяч рублей", — отметили в управлении СК РФ.

Весной 2016 года таким же способом офицер МВД обманул 81-летнюю пенсионерку. Причем к совершению фиктивной сделки с квартирой потерпевшей в поселке Мезиновский стоимостью свыше 550 тысяч рублей злоумышленник привлек сослуживца Булахтина, «рассчитывая на познания в сфере оборота недвижимости его супруги». В итоге жилье старушки планировалось переписать на тещу сыщика.

"Подписей бабушки на доверенности и иных документах на отчуждение жилья полицейский добился легко", — говорится в пресс-релизе.

Как рассказала пострадавшая Людмила Никитична, всю свою жизнь проработавшая врачом-педиатром, Савельев приходил к ней в дом в гражданской одежде, но в милицейской фуражке. Под видом расспросов о жизни и сбора материалов о соседях, якобы торгующих алкоголем, он давал женщине подписывать документы. Во время этих бесед о соседях-"самогонщиках" пенсионерка проникалась особым доверием к представителю власти и была готова подписать что угодно.

Сам Савельев цинично отзывался о жертве, намекая на то, что она не в себе. «У бабки что-то с головой. Она даже не помнит, что я к ней приходил», — говорил страж порядка.

После осуществления сделки с квартирой коварный страж порядка попытался перерегистрировать ее. Однако в июне 2016 года при проведении в отделе Росреестра правовой экспертизы документов доверенность, полученная обманным путем, была признана ничтожной.

"Следствие проходило в сложных условиях полного отрицания бывшими полицейскими вины в инкриминируемых деяниях, явных попытках ввести следствие в заблуждение неискренностью и активным противодействием", — отмечают в СК РФ.

В рамках расследование допрошено более 50 человек, изучены сотни правовых и иных документов, проведено около 10 экспертиз, в том числе психолого— лингвистические, почерковедческие. В ходе обысков по месту жительства бывшего оперуполномоченного изъяты крупные денежные суммы.

"В порядке обеспечения взысканий в пользу потерпевших по ходатайству следователя судом арестованы счета и наличные денежные средства фигурантов", — добавили в следственном ведомстве.

После возбуждения уголовного дела в августе 2016 года руководством УМВД было принято решение об увольнении Савельева и Булахтина.

Суд длился более восьми месяцев. Учитывая позицию фигурантов, отказавшихся признать вину, были тщательно проанализированы доказательства, представленные следователем. Также проведено выездное судебное заседание для допроса престарелой потерпевшей Людмилы Никитичны, находившейся в стационаре больницы.

В итоге экс-полицейских признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ("Покушение на мошенничество") УК РФ