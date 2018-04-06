Под Владимиром осудили экс-полицейского за обман пожилых людей

На скамье подсудимых оказались два сотрудника отдела уголовного розыска ОМВД «Гусь-Хрустальный» — 28-летний оперуполномоченный Артем Савельев и 41-летний старший следователь Александр Булахтин.

"Оперуполномоченный полиции, действуя с корыстной целью, используя доверие граждан к себе, как представителю власти, возраст пенсионеров, их состояние здоровья, путем многоступенчатых манипуляций оформлял фиктивные сделки с жильем пенсионеров. Как свидетельствовали граждане, сам Савельев, не стесняясь, заявлял, что «разводил стариков», — говорится в сообщении.

Летом 2015 года полицейский обманным путем сумел оформить доверенности на право продажи двух жилых домов и земельных участков в Гусь-Хрустальном районе, принадлежащих 68-летнему пенсионеру-инвалиду. У мужчины ампутирована нога. Пенсионер плохо видит, но, доверяя полицейскому, подписывал, по его словам, «какие-то документы». Право собственности на незаконно приобретенные дома и земельные участки Савельев оформил на свою супругу и двоюродного брата Булахтина. Пенсионеру причинен ущерб в размере более 800 тысяч рублей, уточняет следствие.

Весной 2016 года таким же способом Савельев обманул 81-летнюю пенсионерку. К совершению фиктивной сделки с ее квартирой, стоимостью свыше 550 тысяч рублей, он привлек Булахтина. Под видом расспросов о жизни и сбора материалов о соседях, якобы торгующих алкоголем, Савельев давал престарелой женщине подписывать документы. Сделку оформили, но зарегистрировать право собственности на квартиру не удалось — при проведении в отделе Росреестра правовой экспертизы документов доверенность, полученная обманным путем, была признана ничтожной.

Бывшие полицейские в зависимости от роли каждого признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество, совершенных в крупном размере и повлекших лишение права гражданина на жилое помещение.