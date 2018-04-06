Житель Тляратинского района предстанет перед судом за нападение на журналиста

Житель Тляратинского района предстанет перед судом за нападение на журналистаЖитель Тляратинского района, некто Карим Касумов предстанет перед судом за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста «Кавказского узла» Патимат Махмудовой, освещавшей митинг 12 июня 2017 года возле здания Кумыкского театра города Махачкалы

Как сообщают «Махачкалинские известия», следственный комитет выдвинул обвинения 34 летнему жителю Тляраты за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с повреждением имущества).

«Обвиняемый, с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, стал требовать прекращения съемок митинга, после чего с применением насилия повредил монитор видеокамеры журналиста», — передает источник слова пресс-службы СУ СК РФ по РД.

Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.