В Гусь-Хрустальном районе двое бывших полицейских обманывали пенсионеров

Суд над мужчинами шел в течение восьми месяцев. Они пользовались доверием пожилых людей в сельской местности, подделывали документы и продавали их дома.

Летом 2015 года один из полицейских пришел к 68-летнему пенсионеру с ампутированной ногой. Из-за плохого зрения пожилой мужчина не заметил, какие документы ему принес полицейский. Доверившись человеку в форме, он подписал листы. Оказалось, что это были доверенности на два дома. Полицейский оформил право собственности на жену и двоюродного брата. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.

Весной того же года злоумышленник обманул 82-летнюю женщину. Он пришел к ней под предлогом опроса соседей местных самогонщиков. Женщина поверила ему и подписала документы, отдав свою квартиру. Мужчина привлек к делу коллегу-следователя, надеясь на навыки его жены.