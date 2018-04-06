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В Гусь-Хрустальном районе двое бывших полицейских обманывали пенсионеров
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В Гусь-Хрустальном районе двое бывших полицейских обманывали пенсионеров 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Суд над мужчинами шел в течение восьми месяцев. Они пользовались доверием пожилых людей в сельской местности, подделывали документы и продавали их дома.
Летом 2015 года один из полицейских пришел к 68-летнему пенсионеру с ампутированной ногой. Из-за плохого зрения пожилой мужчина не заметил, какие документы ему принес полицейский. Доверившись человеку в форме, он подписал листы. Оказалось, что это были доверенности на два дома. Полицейский оформил право собственности на жену и двоюродного брата. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.
Весной того же года злоумышленник обманул 82-летнюю женщину. Он пришел к ней под предлогом опроса соседей местных самогонщиков. Женщина поверила ему и подписала документы, отдав свою квартиру. Мужчина привлек к делу коллегу-следователя, надеясь на навыки его жены.
Мошенничество вскрылось при оформлении бумаг. Росреестр признал доверенность недействительной. Началось расследование дела. Мужчин сразу же уволили из органов. В результате 28-летний мошенник проведет в колонии общего режима 7,5 лет и заплатит штраф в 800 тысяч рублей. Его помщника приговорили к условному сроку — 4 года. Также он должен будет заплатить штраф в 300 тысяч рублей.
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