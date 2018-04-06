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Экс-полицейского будут судить за попытку мошенничества в Таганроге
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Экс-полицейского будут судить за попытку мошенничества в Таганроге 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Бывшего сотрудника уголовного розыска будут судить за попытку мошенничества в Таганроге.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, экс-правоохранителю инкриминируется ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
По версии следствия, полицейский получил от потерпевшей 150 тыс. рублей за переквалификацию состава преступления по уголовному делу, якобы возбужденному в отношении ее сына, на менее тяжкий состав.
При этом обвиняемый знал об отсутствии процессуального решения по материалу и возможности повлиять на его принятие.
При получении денег сотрудник угрозыска был задержан.
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