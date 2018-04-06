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Суд решает вопрос о закрытии ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза»
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Суд решает вопрос о закрытии ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза»
АиФ Рязань
2 часа назад
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АиФ Рязань
Комментарии
В Железнодорожный районный суд
Рязани
с исковыми заявлениями обратился прокурор понуждении к совершению действий, сообщает пресс-служба райсуда.
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