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Суд решает вопрос о закрытии ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза»
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Суд решает вопрос о закрытии ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза» 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В Железнодорожный районный суд Рязани с исковыми заявлениями обратился прокурор понуждении к совершению действий, сообщает пресс-служба райсуда.
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