Образец заявления в полицию: как правильно написать и подать 

Каковы особенности? Можно ли забрать обратно уже поданное заявление?
На вопрос отвечает начальник смены Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области, подполковник полиции Владимир Гуров. Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и номером рабочего телефона сотрудника, принявшего сообщение. Вы имеете право получить талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. Заявить о преступлении можно в устном или письменном виде. Но желательно заявление оформлять в письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно быть обязательно подписано заявителем. Должны быть указаны: — фамилия, имя и отчество заявителя; — адрес проживания с индексом; — номер телефона (желательно, но не обязательно; указание телефона обеспечивает оперативную связь при необходимости); — суть произошедшего. Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции). Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя. Бывает, что граждане требуют обратно уже поданное и зарегистрированное заявление. Его забрать нельзя. На основании с.144 УПК РФ правоохранительные органы обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. По итогам рассмотрения сообщения принимается одно из следующих решений: 1) О возбуждении уголовного дела; 2) Об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) О передаче сообщения по подследственности. При этом УПК РФ не регламентирует процесс прекращения проверки при отказе заявителя от ее проведения. Исключения составляют дела частного обвинения (ч.1 ст. 115, 116, ч.1 ст. 128 УК РФ), по которым можно написать встречное заявление с просьбой прекратить проверку и правоохранительные органы будут обязаны это сделать (за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 20 УПК РФ). В остальных случаях (по делам частно-публичного и публичного обвинения на основании ст. 20 УПК РФ правоохранительные органы принимают решение, предусмотренное ст. 144 УПК РФ не зависимо от желания заявителя.