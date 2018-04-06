Ещё
Образец заявления в полицию: как правильно написать и подать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образец заявления в полицию: как правильно написать и подать 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Каковы особенности? Можно ли забрать обратно уже поданное заявление?
На вопрос отвечает начальник смены Дежурной части ГУ МВД России по Волгоградской области, подполковник полиции Владимир Гуров. Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и номером рабочего телефона сотрудника, принявшего сообщение. Вы имеете право получить талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. Заявить о преступлении можно в устном или письменном виде. Но желательно заявление оформлять в письменном виде. Письменное заявление о преступлении должно быть обязательно подписано заявителем. Должны быть указаны: — фамилия, имя и отчество заявителя; — адрес проживания с индексом; — номер телефона (желательно, но не обязательно; указание телефона обеспечивает оперативную связь при необходимости); — суть произошедшего. Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (управления, отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции). Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя. Бывает, что граждане требуют обратно уже поданное и зарегистрированное заявление. Его забрать нельзя. На основании с.144 УПК РФ правоохранительные органы обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. По итогам рассмотрения сообщения принимается одно из следующих решений: 1) О возбуждении уголовного дела; 2) Об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) О передаче сообщения по подследственности. При этом УПК РФ не регламентирует процесс прекращения проверки при отказе заявителя от ее проведения. Исключения составляют дела частного обвинения (ч.1 ст. 115, 116, ч.1 ст. 128 УК РФ), по которым можно написать встречное заявление с просьбой прекратить проверку и правоохранительные органы будут обязаны это сделать (за исключением случаев, предусмотренных ч.4 ст. 20 УПК РФ). В остальных случаях (по делам частно-публичного и публичного обвинения на основании ст. 20 УПК РФ правоохранительные органы принимают решение, предусмотренное ст. 144 УПК РФ не зависимо от желания заявителя.
ria34.ru: последние новости
Камышанина, подозреваемого в зверском убийстве трех человек, задержали спустя 32 года Волгоградец попал под следствие за продажу очков со встроенной камерой В Волгограде полицейские осуждены на 17 лет за вымогательство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам93
Путин уволил одиннадцать генералов269
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян193
У Дурова нашли британское гражданство40
Украину «завалило» фальсификатом из Европы94
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение