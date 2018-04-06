Ещё
Жителя Калевалы забили гвоздодером на лестничной площадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Калевалы забили гвоздодером на лестничной площадке 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В совершении преступления обвиняют 53-летнего знакомого скончавшегося мужчины.
Обвиняемым по уголовному делу по факту причинения смерти жителю поселка Калевала проходит 53-летний мужчина.
По версии следователей, днем 1 апреля пьяный обвиняемый ворвался в квартиру своего знакомого. Там мужчина избил своего приятеля, а затем вытащил на лестничную площадку, где гвоздодером причинил множественные телесные повреждения. Спустя некоторое время потерпевший скончался, сообщает следственный комитет.
Обвиняемый находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Уточняется, что наказание за преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Подполковника МВД посадили за «космическую» взятку Мужчина обокрал продуктовый магазин в центре Петрозаводска Cистема фиксации нарушений ПДД начала приносить доход частному бизнесу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам90
Путин уволил одиннадцать генералов270
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян192
У Дурова нашли британское гражданство40
Украину «завалило» фальсификатом из Европы93
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение