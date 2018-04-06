Жителя Калевалы забили гвоздодером на лестничной площадке

В совершении преступления обвиняют 53-летнего знакомого скончавшегося мужчины.

Обвиняемым по уголовному делу по факту причинения смерти жителю поселка Калевала проходит 53-летний мужчина.

По версии следователей, днем 1 апреля пьяный обвиняемый ворвался в квартиру своего знакомого. Там мужчина избил своего приятеля, а затем вытащил на лестничную площадку, где гвоздодером причинил множественные телесные повреждения. Спустя некоторое время потерпевший скончался, сообщает следственный комитет

Обвиняемый находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Уточняется, что наказание за преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.