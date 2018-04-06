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Крышевали детсады: в Самаре под суд пошли сотрудники департамента образования
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Крышевали детсады: в Самаре под суд пошли сотрудники департамента образования 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самаре перед судом предстанут сотрудники департамента образования. Их подозревают в мошенничестве и получении взятки.
— С сентября 2013 по апрель 2017 года злоумышленники получили от 13 заведующих детских садов более 2 миллионов рублей, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
Полицейские вычислили мошенников. Правоохранители предоставили оперативное видео, которое сняли во время обысков в департаменте образования.
Обыск в департаменте образования
Как сообщили стражи порядка, два консультанта отдела дошкольного обучения требовали от заведующих детским садом по 10 тысяч рублей каждый месяц за покровительство. За эти деньги они обещали не привлекать их к ответственности, если обнаружат в учреждении недостатки.
В отношении злоумышленников стражи порядка возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки». Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Дело одного из соучастников выделили в отдельное производство из-за болезни.
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