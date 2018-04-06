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В отношении руководителя псковского УГХ возбудили уголовное дело
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В отношении руководителя псковского УГХ возбудили уголовное дело 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Власти Пскова рассчитывают на объективное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении и.о. заместителя главы администрации Пскова, начальника Управления городского хозяйства Алексея Захарова по ч.1 статьи 286 (превышение должностных полномочий). Об этом сообщил Глава муниципалитета Александр Братчиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По его словам, возбуждение уголовного дела связано с реконструкцией набережной реки Великой в 2012-2014 году, в частности с подписанием дополнительного соглашения на осуществление стройтехнадзора.
Александр Братчиков выразил предположение, что у следственного комитета были веские основания для возбуждения уголовного дела. «Уверен, что наши следственные органы достаточно компетентны, и будет проведено объективное всестороннее расследование и даны оценки всем имеющимся фактам. Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет», — заключил он.
Глава администрации муниципалитета подчеркнул, что Захарову не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств: превышения сметной стоимости работ по реконструкции набережной не было — речь идет только о превышении полномочий должностного лица.
Александр Братчиков также рассказал, что на сегодняшний день оснований для отстранения Алексея Захарова от занимаемых должностей нет: до тех пор, пока не будет соответствующего предписания суда, он продолжит исполнять обязанности заместителя главы администрации города и начальника УГХ.
Он также отметил, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо подумать над совершенствованием механизмов контроля за оформлением конкурсной документации и расходованием бюджетных средств структурными подразделениями Администрации города и муниципальными предприятиями.
АиФ Северо-запад: последние новости
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