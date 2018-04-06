В Саратовской области участились кражи мобильных

За неделю полиция поймала несколько грабителей сотовых телефонов.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , 3 апреля в полицию обратился 43-летний житель Заводского района. Он рассказал что у его 17-летнего сына из кармана куртки похитили телефон Huawei Honor.

Полиция выяснила, что кражу совершил 20-летний молодой человек. Известно, что он не работает и уже был судим за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

А уже 4 апреля в полицию Ленинского района обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что вечером, с 18:30 до 19:00 малознакомый человек избил его. После этого злоумышленник украл у него телефон Samsung и золотую цепочку с золотым крестом. Сумма ущерба составила 75 500 рублей.

На следующий день по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний гражданин. Ранее он уже был судим за грабеж и разбой. Подозреваемый уже дал признательные показания. Телефон вернули хозяину, а цепочку преступник уже сдал в ломбард.