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В Саратовской области участились кражи мобильных
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В Саратовской области участились кражи мобильных 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
За неделю полиция поймала несколько грабителей сотовых телефонов.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, 3 апреля в полицию обратился 43-летний житель Заводского района. Он рассказал что у его 17-летнего сына из кармана куртки похитили телефон Huawei Honor.
Полиция выяснила, что кражу совершил 20-летний молодой человек. Известно, что он не работает и уже был судим за кражу. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
А уже 4 апреля в полицию Ленинского района обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что вечером, с 18:30 до 19:00 малознакомый человек избил его. После этого злоумышленник украл у него телефон Samsung и золотую цепочку с золотым крестом. Сумма ущерба составила 75 500 рублей.
На следующий день по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний гражданин. Ранее он уже был судим за грабеж и разбой. Подозреваемый уже дал признательные показания. Телефон вернули хозяину, а цепочку преступник уже сдал в ломбард.
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