Путин уволил 11 генералов-силовиков и повысил следователя по делу Серебренникова

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Так, генерал-майор полиции Павел Бугаев освобожден от должности заместителя начальника главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Генерал-майор полиции Александр Первухин уволен с поста министра внутренних дел Удмуртии . Генерал-майор юстиции Виталий Шевченко лишился поста заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области — начальника главного следственного управления. Полицейский генерал-майор Александр Гук освобожден от должности начальника Уральского юридического института МВД.

В МЧС должности лишился начальник Академии Государственной противопожарной службы министерства генерал-полковник внутренней службы Шамсутдин Дагиров.

Причины всех этих отставок в президентском указе не уточняются.

Следователь по делу Серебренникова получил повышение

Этим же указом Путин произвел ряд назначений на различные должности в МВД и СКР. В числе назначенцев оказался следователь

дело «Седьмой студии»

против известного театрального режиссера Константина Серебренникова и его коллег, обвиняемых в многомиллионных хищениях бюджетных средств, отмечает ТАСС