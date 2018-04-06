В Якутии судят мужчину, застрелившего двух собутыльников из-за того, что его обозвали коротышкой

Якутские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о двойном убийстве, совершенном на почве ссоры пьяных мужчин. Один из них расстрелял приятелей из ружья, обидевшись на насмешки, вызванные его низким ростом.

Уголовное наказание в виде 20 лет колонии грозит жителю Намского района Г., сообщает

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Как следует из материалов уголовного дела, 29 июля 2016 года пятеро мужчин распивали алкогольные напитки. «В ходе застолья между обвиняемым и его лучшим другом И. произошла ссора на почве физиологического недостатка у обвиняемого в виде низкого роста», — говорится в пресс-релизе.

Чтобы отомстить за нанесенные обиды, мужчина взял в сарае охотничье ружье 12-го калибра марки ИЖ-58М, зашел в дом, где происходило застолье, и произвел поочередно выстрелы в сторону участников посиделок. Потерпевшие И. и А. скончались, а Н. с огнестрельным ранением скрылся с места происшествия.

Еще одного пострадавшего, Ч., получившего ранение головы, доставили в больницу. Там ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В отношении виновника стрельбы было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух лиц"), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух лиц"), ч. 2 ст. 139 ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия") УК РФ

Сторожа пасеки застрелили в Новый год за немытые руки

Похожее преступление расследовано в Хабаровском крае . Там судят 56-летнего сторожа пасеки, обвиняемого в убийстве сослуживца во время новогодних праздников.

Установлено, что подозреваемый и 54-летний потерпевший работали сторожами на пасеке, расположенной в 39 километрах от села Литовка. 31 декабря 2017 года между мужчинами произошла ссора. Старшему из сторожей не понравилось, что напарник готовит еду грязными руками. В итоге поборник гигиены выстрелил в грудь «неряхе» из ружья, причинив ему смертельное ранение.

О совершенном убийстве мужчина не стал сообщать в правоохранительные органы . В течение нескольких дней мужчина употреблял спиртные напитки вплоть до своего задержания, сообщает

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7 января 2018 года на место происшествия пришел сторож с соседней пасеки, которому необходимо было зарядить сотовый телефон. Гость обнаружил, что один сторож мертв, а второй, вооруженный охотничьим ружьем, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Мужчина отобрал у пьяного оружие, покинул пасеку, пришел в село Литовка и сообщил об увиденном", — говорится в пресс-релизе. На место происшествия прибыли следователи краевого управления СК РФ, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю, которые задержали подозреваемого.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящий момент собранные материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.