Во Владимирской области бывшие полицейские получили сроки за лишение пенсионеров жилья

За мошенничество с жильём пенсионеров бывшего оперативника уголовного розыска в Гусь-Хрустальном Владимирской области приговорили к 7,5 года колонии, а его сообщника, бывшего полицейского следователя — к 4 годам лишения свободы условно. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Используя доверие пожилых людей к представителям власти, они переоформляли дома, квартиры и земельные участки пенсионеров на своих родственников.

В результате их преступной деятельности без жилья остался инвалид с ампутированной ногой, и едва не оказалась на улице 82-летняя врач-педиатр.