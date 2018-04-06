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Во Владимирской области бывшие полицейские получили сроки за лишение пенсионеров жилья
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Во Владимирской области бывшие полицейские получили сроки за лишение пенсионеров жилья 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
За мошенничество с жильём пенсионеров бывшего оперативника уголовного розыска в Гусь-Хрустальном Владимирской области приговорили к 7,5 года колонии, а его сообщника, бывшего полицейского следователя — к 4 годам лишения свободы условно. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Используя доверие пожилых людей к представителям власти, они переоформляли дома, квартиры и земельные участки пенсионеров на своих родственников.
В результате их преступной деятельности без жилья остался инвалид с ампутированной ногой, и едва не оказалась на улице 82-летняя врач-педиатр.
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