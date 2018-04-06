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В Харьковской области у двух школьников изъяли более 40 снарядов
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В Харьковской области у двух школьников изъяли более 40 снарядов 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. В Харьковской области Украины полицейские изъяли у двух школьников мешок с 43 снарядами, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.
По данным правоохранителей, подростков 10 и 15 лет задержали на железнодорожной станции «Лозовая».
"Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного полиции изъяли боеприпасы для проведения исследования. Со слов школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции «Лозовая», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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