Украинские пограничники задержали гражданина России

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в Харьковской области гражданина России за незаконное пересечение границы, сообщила в субботу пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, в пятницу пограничники заметили на территории РФ неизвестного, который двигался в сторону границы.

"Охранники государственной границы задержали уже на территории Украины 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Пограничники составили на задержанного документы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы, добавили в ведомстве.