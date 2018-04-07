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Украинские пограничники задержали гражданина России
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Украинские пограничники задержали гражданина России 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в Харьковской области гражданина России за незаконное пересечение границы, сообщила в субботу пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, в пятницу пограничники заметили на территории РФ неизвестного, который двигался в сторону границы.
"Охранники государственной границы задержали уже на территории Украины 28-летнего гражданина России. Как выяснилось, мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу в связи с запретом ему въезда на территорию Украины", — говорится в сообщении.
Пограничники составили на задержанного документы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы, добавили в ведомстве.
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