Ещё
В Перми руководитель предприятия присвоил 1,5 млн рублей из зарплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми руководитель предприятия присвоил 1,5 млн рублей из зарплат 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми вынесли приговор бывшему руководителю предприятия, который не платил зарплату сотрудникам, а деньги присваивал.
Фирма занималась установкой систем пожаротушения. В 2016 году руководитель предприятия умышленно не выплачивал заработную плату 35 сотрудникам.
«При этом денежные средства и возможности для выплаты заработной платы имелись. Общая сумма невыплаченной заработной платы составила более 1,6 млн рублей. В этот же период он присвоил средства предприятия в сумме более 1,5 млн рублей, которые израсходовал по своему усмотрению, что привело к банкротству предприятия и прекращению его хозяйственной деятельности», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователи выяснили, что в собственности у мужчины есть дорогостоящая недвижимость. Суд наложил на них арест, чтобы возместить ущерб работникам и предприятию.
В ходе следствия было установлено, что в собственности обвиняемого находятся дорогостоящие объекты недвижимости, на которые судом по ходатайству следствия наложен арест для обеспечения возмещения причиненного гражданам и юридическому лицу вреда.
Экс-руководителя признали виновным по статьям «Частичная невыплата заработной платы свыше 3 месяцев», «Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев», и «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере».
Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.
АиФ Пермь: последние новости
За что арестовали главу Сосногорского района Виктора Шомесова? В Перми уроженца Уссурийска приговорили за незаконный оборот наркотиков В Прикамье пьяная женщина напала с ножом на своего знакомого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов187
США ввели санкции против российских бизнесменов205
На Украине угрожают взорвать Крымский мост347
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах43
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение