В Перми руководитель предприятия присвоил 1,5 млн рублей из зарплат

Перми вынесли приговор бывшему руководителю предприятия, который не платил зарплату сотрудникам, а деньги присваивал.

Фирма занималась установкой систем пожаротушения. В 2016 году руководитель предприятия умышленно не выплачивал заработную плату 35 сотрудникам.

«При этом денежные средства и возможности для выплаты заработной платы имелись. Общая сумма невыплаченной заработной платы составила более 1,6 млн рублей. В этот же период он присвоил средства предприятия в сумме более 1,5 млн рублей, которые израсходовал по своему усмотрению, что привело к банкротству предприятия и прекращению его хозяйственной деятельности», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю

Следователи выяснили, что в собственности у мужчины есть дорогостоящая недвижимость. Суд наложил на них арест, чтобы возместить ущерб работникам и предприятию.

В ходе следствия было установлено, что в собственности обвиняемого находятся дорогостоящие объекты недвижимости, на которые судом по ходатайству следствия наложен арест для обеспечения возмещения причиненного гражданам и юридическому лицу вреда.

Экс-руководителя признали виновным по статьям «Частичная невыплата заработной платы свыше 3 месяцев», «Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев», и «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере».

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.