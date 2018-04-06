Адвокат с 33-летним стажем осуждена за подкуп следователя

Адвокат, заплатившая следователю СКР три четверти миллиона рублей для облегчения участи своих клиентов, приговорена к реальному заключению в Калужской области . Защитник с 33-летним стажем признана виновной по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Как следует из материалов дела, 56-летняя адвокат решила добиться послабления для двоих подследственных, находившихся под стражей по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений. Она надеялась, что следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области за 750 000 руб. изменит им меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией.

Однако еще на стадии «переговоров» сотрудник СКР сообщил о предложении своему руководству. В итоге встреча адвоката со следователем 20 июля 2017 года происходила в рамках оперативного эксперимента, который провело УМВД по Калужской области. При передаче денег женщина была задержана.

Суд приговорил адвоката к 3 годам заключения. Адвокатский статус юрист имела с 1984 года