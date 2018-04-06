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Следователь по делу Серебренникова получил повышение
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Следователь по делу Серебренникова получил повышение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ДЕЛУ СЕРЕБРЕННИКОВА ПОЛУЧИЛ ПОВЫШЕНИЕ ДО СТАРШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ ПРИ ГЛАВЕ СК РФ — УКАЗ
РИА НОВОСТИ
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