В КБР будут судить двух террористов

Прокуратура КБР рассмотрела уголовное дело о приготовлению к теракту, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, двое жителей республики планировали вступить в террористическую организацию, запрещённую в РФ . Они получали инструкции и выполняли задания одного из представителей организации. Чтобы попасть в ряды единомышленников, они должны были взорвать сотрудника правоохранительных органов . Обвиняемые добывали компоненты для приготовления взрывчатки и конструировали самодельное устройство.

Полицейским удалось вовремя разоблачить преступный замысел экстремистов и остановить их. Теперь дело неудавшихся подрывников будет рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд. За участие в деятельности запрещённой организации УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.