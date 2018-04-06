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В КБР будут судить двух террористов
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В КБР будут судить двух террористов 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура КБР рассмотрела уголовное дело о приготовлению к теракту, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального ведомства.
По версии следствия, двое жителей республики планировали вступить в террористическую организацию, запрещённую в РФ. Они получали инструкции и выполняли задания одного из представителей организации. Чтобы попасть в ряды единомышленников, они должны были взорвать сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемые добывали компоненты для приготовления взрывчатки и конструировали самодельное устройство.
Полицейским удалось вовремя разоблачить преступный замысел экстремистов и остановить их. Теперь дело неудавшихся подрывников будет рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд. За участие в деятельности запрещённой организации УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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