Вынесен приговор участникам организованной группы, совершившим пятнадцать краж в Кемеровской области 

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор по уголовному дел, возбужденному в отношении четверых участников организованной группы, специализировавшейся на совершении квартирных краж. Они обвинялись в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ, общий ущерб от которых составил более 1 200 000 рублей. Кроме того, лидеру ОПГ также инкриминировались незаконное хранение наркотиков, а также подделка и использование заведомо подложного документа.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области установлено, что группу в городе Белово организовал ранее судимый и находившийся в федеральном розыске 37-летний уроженец Новосибирска, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации. Он и трое его подельников были задержаны в январе 2016 года сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий». У лидера группы был изъят поддельный паспорт. Спустя время была установлена его личность. Тогда и выяснилось, что он находился в розыске. При обыске в его жилище полицейские обнаружили и изъяли более 1,3 килограмма марихуаны.
На допросе организатор ОПГ признался, что в Интернете нашел сведения о том, как вскрывать дверные замки, и изготовил коллекцию отмычек. Для совершения преступлений он привлек троих своих знакомых. Кражами подельники промышляли в Белове, Полысаеве, Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком. Каждое из преступлений заранее планировалось, между соучастниками распределялись роли. В общей сложности в период с апреля 2015 года по январь 2016 года участники ОПГ обворовали 15 квартир. Похищали деньги, золотые украшения, бытовую технику и электронику, меховые изделия, продукты питания и прочее. Ценные вещи злоумышленники сбывали за пределами региона. Вырученные деньги делили между собой.
В ходе оперативно-розыскных и следственных действий часть похищенного имущества была изъята. После сбора доказательственной базы уголовное дело направлено в суд, который признал участников организованной группы виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Согласно приговору суда, лидеру ОПГ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще двое фигурантов приговорены к 4 и 6 годам лишения свободы. Четвертому осужденному назначено 3 года 8 месяцев условного лишения свободы. Также участники ОПГ обязаны возместить потерпевшим причиненный ущерб. В том числе, в счет его погашения будет обращено арестованное имущество фигурантов на общую сумму более 320 000 рублей.