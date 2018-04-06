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В Самарской области ортопед требовал за операцию 50 000 рублей
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В Самарской области ортопед требовал за операцию 50 000 рублей 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области следователи передали в суд уголовное дело в отношении врача-травматолога-ортопеда. Его подозревают в получении взятки.
— 6 декабря прошлого года в травматологическое отделение поступила женщина. Ей необходима была операция, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. — На следующий день врач поставил родственнице пациентки ультиматум: или он получает 50 тысяч рублей, или не отвечает за последствия операции.
Женщина передала медику деньги 21 декабря. В этот же день его задержали полицейские.
Стражи порядка возбудили в отношении врача уголовное дело по статье «Получение взятки». Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Также ему предстоит заплатить крупный штраф в 60-кратном размере.
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