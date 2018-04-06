В Чапаевске будут судить врача, вымогавшего у дочки пациентки 50 000 рублей

По версии следствия, 6 декабря 2017 года в травматологическое отделение ГБУЗ «ЧЦГБ» поступила женщина, нуждающейся в оперативном лечении. На следующий день, обвиняемый потребовал от дочери пациентки взятку 50 тысяч рублей, под угрозой оказания неквалифицированной медицинской помощи. 21 декабря 2017 врач в ходе проведения «оперативного эксперимента» получил указную взятку.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.