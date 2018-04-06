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В Чапаевске будут судить врача, вымогавшего у дочки пациентки 50 000 рублей
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В Чапаевске будут судить врача, вымогавшего у дочки пациентки 50 000 рублей 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Чапаевске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по Самарской области, в отношении врача-травматолога-ортопеда травматологического отделения стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная городская больница», обвиняемого в получении взятки, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Самарской области.
По версии следствия, 6 декабря 2017 года в травматологическое отделение ГБУЗ «ЧЦГБ» поступила женщина, нуждающейся в оперативном лечении. На следующий день, обвиняемый потребовал от дочери пациентки взятку 50 тысяч рублей, под угрозой оказания неквалифицированной медицинской помощи. 21 декабря 2017 врач в ходе проведения «оперативного эксперимента» получил указную взятку.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
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